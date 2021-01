Settecento giocattoli per i bimbi meno fortunati: successo per il "Trenino del Buon Pastore"

Si è concluso con un successo inaspettato "Un Trenino del Pastore", raccolta natalizia di giochi nuovi destinati ai bimbi meno fortunati,organizzata da Terra di Gesù Onlus presso il Centro Buon Pastore, giunta alla terza edizione. Settecento giocattoli ricevuti, il doppio rispetto al 2019, malgrado la crisi e la pandemia. Associazioni, club service, scuole, realtà sportive e tanti cittadini hanno sentito l'esigenza di condividere con la Onlus presieduta da Francesco Certo, questo progetto di carità.

Ben 450 i doni consegnati, la rimanenza farà parte di un fondo per donare ancora sorrisi, magari durante le ricorrenze, ai tanti bambini che a Messina vivono il disagio. "Terra di Gesù ringrazia i tanti benefattori che, anche questa volta, hanno risposto presente e ricorda che dal 9 al 15 febbraio si terrà la Giornata Nazionale del Farmaco,appunta mento vitale per l'attività sanitaria del Buon Pastore", si legge in una nota.

