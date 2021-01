Crisi, pandemia e confusione. L’economia di Taormina è in tilt

«La situazione in questo momento è drammatica. Molte attività non ce la fanno più e la confusione totale di queste continue chiusure e i cambi di “colore” imposti dal governo nazionale non aiutano. Non si può andare avanti così. Tutti speriamo si possa risolvere presto l’emergenza con il vaccino, ma serviranno un paio di mesi e, nel frattempo, bisogna dare modo alle attività di restare in piedi e resistere a questa ulteriore fase di stallo». Il monito arriva dal presidente dell'Associazione Commercianti Taormina, lo chef stellato Pietro D'Agostino, che così non fa mistero della preoccupazione che cresce per la crisi che affligge le attività commerciali anche nella Perla dello Jonio, paralizzate dalla pandemia che mette a rischio pure l'anno appena incominciato e la prossima stagione turistica.

