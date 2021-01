Bonus aziende a Messina, oltre 2000 istanze presentate: ecco quando sarà erogato

Dalle scuole di danza alle gallerie d'arte, dai ristoranti alle officine, passando per le società del weeding, bar, negozi di informatica e panifici. Sono state oltre 2000 le istanze presentate per ottenere il contributo PMI card, il sostegno che verrà erogato dal Comune di Messina a tutte le aziende messinesi in difficoltà a causa del Covid. Fino al 28 dicembre c'era possibilità di presentare le domande, adesso è scattata la fase di esame delle richieste ed entro fine gennaio - spiga il vice sindaco Carlotta Previti - verranno erogate le somme (fino a 3000 euro per ogni singolo richiedente) ai beneficiari. Sono state, in tutto, oltre 2300 le ditte candidate al sussidio, di queste 276 hanno ritirato l'istanza. L'elenco completo è disponibile qui.

Novità anche per la Family card: il 4 gennaio, inoltre, sarà possibile presentare le nuove istanze per la card, ci sarà una settimana di tempo a disposizione, e il bonus spesa potrà essere utilizzato fino al 4 febbraio.

