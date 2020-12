Messina è la seconda città metropolitana d'Italia ad approvare il bilancio

Messina è la seconda città d'Italia ad avere approvato il bilancio della città metropolitana. La prima in ordine di tempo è stata ieri pomeriggio la città metropolitana di Bologna. Il bilancio è stato approvato anche dal commissario che sostituisce il Consiglio metropolitano ancora non perfezionato. Il traguardo, di cui va molto fiero il sindaco metropolitano De Luca, ha consentito tra l' altro la stabilizzazione dei precari storici dell' ente. Sino a qualche anno fa l' ex Provincia si era trovata ad un passo dal dissesto finanziario.

