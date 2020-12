Bocciato il progetto per il biometano nel Messinese, Legambiente: "Vergogna"

"Non vediamo l’ora di conoscere le motivazioni che hanno portato la commissione regionale VIA - VAS a bocciare l’impianto di digestione anaerobica proposto dalla società A2A a San Filippo del Mela: si dice per "ragioni legate all’impatto ambientale" per una struttura da realizzare in una zona industriale. Davvero molto strano". Così Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, in merito al progetto per produrre biometano e compost di qualità a San Filippo del Mela, nel Messinese.

