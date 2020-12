Arriva il contributo per le città portuali, in testa Messina

Il settore del turismo croceristico è stato ed è tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria esplosa nella scorsa primavera e i danni continuano a essere difficilmente calcolabili, anche se vengono stimati in decine e decine di milioni di euro. Tra le misure di sostegno per il settore ce n’è una che riguarda direttamente Messina come sede di Autorità portuale. È stato approvato, infatti, l’emendamento alla legge di bilancio, presentato dalla deputata messinese Matilde Siracusano, che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro proprio per le città portuali che hanno registrato una rilevante perdita economica per il blocco quasi totale del turismo croceristico.

