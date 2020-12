In arrivo 9 milioni per l'edilizia popolare a Messina

Approvato il piano di riparto delle risorse residue per l’edilizia residenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Assegnati 22,5 milioni di euro alla Sicilia, ben 9 milioni alla Città di Messina. Nei prossimi giorni verrà emanato l’apposito decreto interministeriale.

Si tratta di progetti di rigenerazione urbana che dovranno garantire un alto livello di efficientamento energetico. Ogni progetto, per il quale è stata accertata e comunicata la fattibilità tecnica ed economica, sarà condiviso dagli enti locali preposti attraverso un accordo di programma che ne stabilirà i tempi di realizzazione, le rispettive fasi attuative e di collaudo. Le Regioni avranno il compito di vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento e sul rispetto delle previsioni di spesa.

"Con queste risorse sarà possibile realizzare interventi strutturali per il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale. - afferma la deputata Messinese Angela Raffa - Un altro passo in avanti, concreto, per garantire il diritto dei cittadini bisognosi ad avere una casa e liberare la città dalle baracche. Seguo con attenzione l’iter di questi fondi sin dal primo momento. Con la delibera Cipe del 24 luglio 2019 abbiamo snellito e velocizzato l’approvazione di queste somme. In attesa di fondi speciali per le baracche di Messina, vediamo di riuscire a destinare alla città di Messina quante più risorse, dei fondi ordinari, sia possibile".

