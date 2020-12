La piscina di Letojanni resta un'incompiuta

La piscina rimane l’unica incompiuta di Letojanni. L’opera si trova nella zona a mare della contrada Silemi. Secondo l’aggiornamento all’anagrafe delle opere non completate, effettuato dalla Regione, non sussistono le condizioni per riavviare i lavori: servirebbero 980 mila euro. Il Comune ha più volte manifestato l’intenzione di trasformare l’area in un campetto per giocare a basket e a pallavolo; la recente decisione di realizzare un palasport al posto dell’autoparco lascia però supporre che l’idea sia stata abbandonata.

