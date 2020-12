Food delivery in Italia, Messina è tra le città che ordinano di più

Messina, insieme a Milano, si posiziona tra le città con la crescita più importante del digital food delivery, le ordinazioni del cibo a domicilio tramite app. Ad evidenziarlo il quarto Osservatorio annuale sul mercato dell’online food delivery condotto da Just Eat, app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo. Complice, probabilmente, i lockdown totali o “parziali”, la ristorazione messinese cresce del +63% come ristoranti sull’app anno su anno e Messina è la settima città per numero di ordini e l’ottava per numero di ristoranti in Italia che attuano il delivery digitale.

In linea con quanto registrato a livello nazionale, l’hamburger si dimostra tra le cucine più in crescita negli ordini a domicilio in città, con un +156%. Il giapponese diventa il secondo trend del 2020 (+50%), seguito dalla pizza (+16%). Tra i piatti più ordinati bacon burger, cheeseburger e onion burger. Seguono il giapponese, appunto, con sashimi salmone, uramaki tempura, barca 40 pezzi, e l’italiano (arancini al ragù, pasta al forno w patate al forno). Chiudono la top 5, per numeri di ordini assoluti, pinsa e panini.

Il giorno in cui si ordina di più a Messina è la domenica, mentre sono i giovani tra i 25 e i 34 anni i maggiori utilizzatori di food delivery, seguiti a pari merito dalle fasce 35-44 anni e 18-24.

© Riproduzione riservata