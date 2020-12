Santa Teresa di Riva, consegnati i lavori di ricostruzione della Sp 23 crollata nel 2015

Consegnati questa mattina dalla Città metropolitana di Messina i lavori di ricostruzione del tratto della Strada provinciale 23 Santa Teresa di Riva-Misserio crollato durante l’ondata di maltempo dell’ottobre 2015 che provocò la piena del torrente Savoca.

Ad eseguire le opere, finanziate con 600.000 euro assegnati dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, sarà l’impresa “Guarneri Srl” di San Cataldo (Caltanissetta), che ha offerto un ribasso del 35,35% sull’importo a base d’asta di 461.118 euro, aggiudicandosi così gli interventi per un importo complessivo di 396.720 euro, di cui 318.512 per lavori e 78.207 per somme a disposizione.

I lavori dureranno cinque mesi ed è prevista la ricostruzione del tratto crollato, lungo 40 metri, con la sistemazione dell’alveo del torrente, la realizzazione di un nuovo muro in cemento armato su pali di fondazione trivellati a sostegno della strada, il rifacimento della porzione di sede stradale e la messa in opera di guardrail e segnaletica orizzontale.

