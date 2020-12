Letojanni, a breve la riqualificazione degli alloggi popolari di via Manzoni

Sarà effettuata presto l’attesa manutenzione degli alloggi popolari di via Manzoni a Letojanni. Si tratta di vecchi immobili, che si trovano al centro del paese: in origine appartenevano all’Iacp, ma sono poi passati al Comune (che vorrebbe però venderli ai residenti). La necessità di effettuare i lavori era stata evidenziata un anno fa: erano stati pure stanziati 24 mila euro, ma si erano rivelati insufficienti e non se ne era fatto niente. Adesso sono stati aggiunti altri 18 mila euro: l’Ufficio tecnico ha già assegnato l’opera a un’impresa locale.

© Riproduzione riservata