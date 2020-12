Pioggia di risorse per nuovi bus in Sicilia, 29 milioni in arrivo a Messina

Fa parte dei decreti approvati in Conferenza Stato Regioni, quello interministeriale, proposto dalla ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, che, nell’ambito del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, stabilisce lo stanziamento, dal 2019 al 2033, di 47 milioni di euro circa a favore della Città metropolitana di Palermo, di 41 milioni di euro in favore della Città metropolitana di Catania e di 29 milioni in favore della Città metropolitana di Messina per l’acquisizione di nuovi bus, al fine di migliorare la qualità del servizio per i cittadini e promuovere la mobilità green. Oltre questi stanziamenti, c'è da aggiungere anche quello in favore del Comune di Siracusa pari a circa ulteriori 22 milioni di euro.

