Torna il "Trenino del Buon Pastore", raccolta di giochi per bambini disagiati

Torna il “Trenino del Buon Pastore”, raccolta di giochi nuovi da regalare ai tanti bimbi disagiati promossa dall'associazione "Terra di Gesù". Un'iniziativa che quest'anno, per l'emergenza Covid che non è solo sanitaria ma è divenuta anche economica, assume un significato doppio se non triplo. Donando un giocattolo nuovo a famiglie che non se lo possono permettere, si regala un sorriso ad un bambino ma anche a genitori e parenti che potranno vedere i loro figli felici. Sarà possibile consegnare i regali nei giorni di lunedi e mercoledì dalle 16 alle 18, martedì dalle 10 alle 11,30, venerdì dalle 10 alle 11 in via Pasquale Calvi (ex segretaria UniMe Scienze Politiche) accanto al cavalcavia che porta alla Zona Falcata. Per informazioni ci si può rivolgere al numero 3775298805.

"Sono già tantissimi i messinesi che hanno accettato di condividere con noi questo percorso - rivela Francesco Certo, presidente della onlus -. In questi mesi è stata davvero dura riuscire a sopperire in una situazione che ha aggravato i costi ed alimentato le difficoltà di chi viveva già condizioni di disagio. Cerchiamo di stare vicino a queste persone in ogni modo, grazie a Dio il cuore dei messinesi è grande, i donatori sono tanti. Ma la richiesta è continua, di viveri come di medicinali. Il Buon Pastore è nato proprio dalla volontà di riservare un occhio di riguardo speciale ai bambini, che con gli anziani sono le categoria più sensibili. Purtroppo tante idee che avevamo in mente sono state frenate dalla pandemia, abbiamo in qualche modo riconvertito le attività e cambiato i servizi, ma tutti i volontari sono in prima linea senza sosta per cercare di non lasciare nessuno solo".

