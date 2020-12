Ristrutturazione di Palazzo Interdonato a Nizza di Sicilia, sospensiva del Tar sul finanziamento

Il Tar di Catania, Sezione Quarta, ha nella seduta del 3 dicembre accolto l'istanza cautelare presentata dall'avvocato Medina difensore del Comune di Nizza di Sicilia sospendendo così il provvedimento dell'assessorato regionale col quale si richiedeva all'Ente nizzardo la ripetizione delle somme erogate circa il finanziamento per la ristrutturazione di Palazzo Interdonato. E' stata contestualmente altresì fissata al 13 maggio 2021 l'udienza per la discussione nel merito del ricorso in questione.

