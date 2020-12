Lungomare di Letojanni, per la riqualificazione servono altri interventi

Si ripropone il problema delle mattonelle del lungomare di Letojanni che saltano, col rischio di provocare incidenti; erano stati stanziati 7.000 euro per intervenire, ma ne serviranno altri 4.800. L’inconveniente riguarda sia la via Michelangelo Garufi che la via Luigi Rizzo, nel tratto centrale, già oggetto di riqualificazione. La scelta di collocare una pavimentazione autobloccante ha presto mostrato dei limiti: sarebbe risultata ottima per un utilizzo pedonale, ma la volontà di consentire il transito degli automezzi causa spesso buche.

© Riproduzione riservata