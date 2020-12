Fiumedinisi cerca un assistente sociale, domande fino al 27 dicembre

Ci sarà tempo fino al 27 dicembre per poter presentare le domande da parte dei professionisti interessati volte all'assunzione di un assistente sociale all'interno del comune di Fiumedinisi. Fino a questo momento l'Ente ne è stato privo e l'individuazione di detta figura si è rivelata quanto mai indispensabile ( e non più procrastinabile) specie in questo periodo di pandemia durante il quale sono aumentate le richieste di natura socio-assistenziale.

