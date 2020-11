Messina, subito boom per la Family Card: 2800 domande in un giorno

Sono bastate dieci ore per far registrare il nuovo record di domande per ottenere la Family Card. 2794 istanze sono arrivate fra le 10 e le 20, 30 di ieri, primo giorno di apertura della piattaforma sul sito del comune di Messina. Numeri mai fatti registrati in una sola giornata, nemmeno durante la prima ondata di contagi, quella quando la card sostenne 15.000 famiglie e il lockdown era generalizzato.

Delle 2794 domande sono solo 9 quelle annullate. La somma dei voucher emessi, sempre solo nelle prime dieci ore, è 1.028.750 euro ed è già il 15% del plafond messo a disposizione dei cittadini da parte del comune con fondi Pon Metro.

