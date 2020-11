Messina, al via da oggi rimborso integrale delle bollette: a chi tocca e come chiederlo

La prima delle misure annunciate dal sindaco di Messina, Cateno De Luca, in favore delle famiglie «in stato di bisogno, a causa dell'emergenza socio-assistenziale da Covid-19», è già operativa. Sabato, infatti, è stato pubblicato dal Comune l'avviso per il rimborso integrale delle utenze (gas, luce e acqua, ivi incluse le bombole del gas relative all'abitazione principale) con scadenza nei mesi di maggio e giugno 2020.

Il rimborso delle utenze, intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare, sarà corrisposto in base alle ricevute di pagamento di bollette, fatture e bolle di accompagnamento (per le bombole a gas). L'importo massimo erogabile non può superare il limite mensile così come stabilito: 1 persona adulta 500 euro, 2 adulti 700, un adulto e un figlio minore 600, 3 adulti 900, un adulto e due minori, 700, due adulti e un minore 800, un adulto e tre minori 800, due adulti e due minori 900 euro, tre adulti e un minore, mille euro, quattro adulti, 1.050, 2 adulti e tre figli minori, mille euro, tre adulti e due figli minori 1.050.

L'istanza dovrà essere presentata da uno dei componenti presenti nel nucleo familiare anagrafico residente nel Comune di Messina, esclusivamente on-line collegandosi all'indirizzo: familycard.comune.messina.it. Il termine scatta da oggi, alle 10, e fino alle 20 di venerdì 20 novembre.

