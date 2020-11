Atm di Messina, oltre mille domande per novanta posti da autista

Ce la farà solo uno su quindici. La corsa ad uno dei novanta posti da autista dell'Atm di Messina è arrivata alla sua prima tappa. Sono state quasi 1400 le domande arrivate in due settimane per i due concorsi avviati dalla partecipata dei trasporti.

In particolar modo, è il bando per i candidati over 30 ad aver spopolato con ben 1229 istanze per 60 posti. In 167, invece, puntano ai 30 contratti di apprendistato professionalizzante, destinati solo a chi non ha compiuto 30 anni. Con questi numeri sarà necessaria, in entrambi i casi, una prova preselettiva per scremare i candidati.

