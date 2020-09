Reddito di emergenza, nel Messinese 14 mila domande: al via i primi pagamenti

Quasi 14 mila domande tra Messina e provincia per quanto concerne il Reddito di emergenza previsto dal decreto Rilancio dello scorso maggio. Di queste, 5042 vengono dal capoluogo e ne sono state soddisfatte 2202, altre 1363 sono in pagamento.

A seguire il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con 871 domande che hanno ottenuto già il beneficio economico e altre 506 in pagamento; Sant’Agata di Militello con 854 erogazioni effettuate e 431 in corso e Milazzo con 779 istanze andate a buon fine e 404 in completamento. Di rimbalzo, c’è il dato di quelle negative ovvero rigettate pari a 3629, di cui 1410 solo in città.

Ad approfondire i dati è il direttore provinciale dell’Inps Marcello Mastrojeni, con il quale abbiamo fatto il punto anche sul bonus per il servizio “Baby sitting”, misura rivolta ai genitori che hanno reclutato una baby sitter, dopo le restrizioni del “lockdown” per il loro rientro in attività e per chi non ha potuto ripiegare sullo “smart working” durante il periodo più delicato dell’emergenza. Sono 1500 le domande evase per il “Baby Sitting” e 185 per i Centri estivi; 301 domande non ammesse tre le due tipologie.

