Messina, il "Balcone sui Laghi" e "la Ciclovia del Sole" per valorizzare Capo Peloro

Non sarà soltanto un tracciato ecosostenibile ma rappresenterà anche un nuovo stile, un “marchio di fabbrica” per vivere anche la Riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro”. La nuova pista ciclabile, battezzata “Ciclovia del Sole” e dotata di segnapasso luminescenti, inizierà a prendere forma il prossimo anno, lungo la litoranea della via Consolare Pompea e i lavori interesseranno sia la riqualificazione sia il prolungamento del circuito esistente: dal villaggio Annunziata a Torre Faro per concludersi i primi tre mesi del 2023.

In totale, gli interventi ammessi al finanziamento da 13 milioni 200 mila di euro sono cinque, dei quali 8 milioni 200 mila euro coprono i tre già elencati, poi la realizzazione dell'impianto raccolta acque meteoriche con il Po Fesr 2014-2020 e la somma di 3 milioni 800 mila euro e il progetto “Balconi sui Laghi” della Città Metropolitana di Messina con un milione e 200 mila euro.

