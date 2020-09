Linea tranviaria a Messina, l'Atm avvia l'iter per il restyling

L’Atm Spa di Messina mette in moto l’iter per il restyling della linea tranviaria. Quella stessa linea tranviaria che il sindaco aveva annunciato di voler smantellare. Dallo scorso 9 settembre è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l’«Accordo quadro con un solo operatore economico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e di architettura finalizzati alla riqualificazione funzionale e ampliamento del trasporto rapido di massa».

Un solo operatore multidisciplinare, dunque, dovrà provvedere al potenziamento, alla messa in sicurezza ed anche alla riqualificazione architettonica dell’infrastruttura tranviaria. I progetti di riqualificazione del tram cammineranno di pari passo con il Pums (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) e saranno finalizzati a restituire alla città una rete tranviaria più efficiente, più sicura e perfettamente integrata con l’ambiente urbano.

«Lo sviluppo del parco progetti – affermano il presidente/direttore generale dell’Atm Giuseppe Campagna ed il Rup Giacomo Villari – consentirà un effetto moltiplicatore in termini di realizzazioni di opere di circa 30 milioni di euro nel breve termine e di oltre 90 milioni di euro nel medio periodo. La progettazione, il cui importo a base di gara è di 1.636.000 euro, uno dei più rilevanti a livello nazionale attualmente, ed è cofinanziata con i fondi del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina, FSC 2014-2020 ‘Cura del Ferro’ e fondo di rotazione per la progettazione delle infrastrutture del MIT».

«Questo bando – conclude Campagna – dimostra che l’attuale amministrazione guidata dal sindaco De Luca, in sinergia con i vertici dell’Azienda Trasporti, sta lavorando alacremente per restituire ai messinesi un trasporto pubblico degno della tredicesima città d’Italia».

