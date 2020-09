Morte Lorenza, al via il reclutamento di nuovi medici per l'ospedale di Lipari

L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha deliberato il contributo per le partorienti delle isole Eolie che nel 2020, per il punto nascita chiuso, si sono dovute recare a Milazzo, Patti, Messina e Catania. Resta ancora in sospeso il 2019.

È una delle iniziative che era state annunciate nei giorni scorsi dall’assessore dopo l'incontro avuto a Lipari sulla morte di Lorenza Famularo, la 22enne deceduta dopo due visite nel locale ospedale, sul cui decesso sono state aperte tre inchieste: dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, dal ministero della Salute e dall’Asp di Messina.

Il direttore generale dell’Asp, Paolo La Paglia, ha avviato il reclutamento di una decina di medici, infermieri e tecnici di radiologia per far fronte alla carenza di posti nel presidio sanitario. Vi sono anche rianimatore, ginecologo e ortopedico. Le domande dovranno essere presentate entro l8 settembre. Continua il presidio dell’ospedale.

