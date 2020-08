Messina, arrivano le aule offerte dai privati: prime valutazioni positive

La caccia alle aule prosegue con le verifiche delle offerte che sono arrivate al Comune e alla Città metropolitana di Messina. I tecnici dei due Enti sono sguinzagliati in tutta la città per controllare se gli spazi proposti sono all'altezza delle attese.

Le prime risultanze sono parzialmente positive. La prova sul campo, specie per quanto riguarda la Città metropolitana, non ha ancora promosso tutte le offerte, ma una buona parte sì. Per il Comune, invece, tornano i conti sotto il profilo amministrativo, mentre solo oggi o domani si concluderanno i sopralluoghi.

