Spiagge covid-free, arrivano i fondi regionali: somme alte per Taormina, Naxos e Letojanni

Per diversi comuni costieri della zona jonica arrivano importanti risorse dalla Regione siciliana per l'emergenza Coronavirus. Grazie alla firma di un decreto degli assessorati per la Salute e per il Territorio e l'Ambiente, dodici centri hanno infatti ricevuto un totale di 112.592 euro, da utilizzare per favorire il rispetto delle misure anti Covid-19 sulle spiagge libere, così come deliberato dalla Giunta regionale, che ha stanziato 2,5 milioni di euro per aiutare le amministrazioni locali a far fronte alle ulteriori spese che si sono rese necessarie quest'anno per via della pandemia.

Il Governo Musumeci ha infatti deciso per la fase 2 del post lockdown di coinvolgere i Comuni nell'attuazione, oltre che delle competenze già loro attribuite, di ulteriori attività legate all'obbligo di prevedere adeguate misure di prevenzione e contenimento dal contagio nel contesto turistico-balneare, gestito con enormi difficoltà dagli enti locali.

© Riproduzione riservata

