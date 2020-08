Messina, la sosta in centro costa 6 euro al giorno: salasso per i commercianti

Per un commerciante o per un dipendente che lavora in negozi e uffici ubicati nel centro di Messina, posteggiare la propria auto, alla luce delle nuove tariffe, costa sei euro al giorno. In un mese, escluse le domeniche, significa spendere ben oltre cento euro. Un vero e proprio salasso per categorie particolarmente colpite dall'emergenza Covid e dai mesi di lockdown. Ed è per questo che il consigliere comunale Libero Gioveni, presidente della competente Commissione, chiede all'Amministrazione di intervenire subito con misure che attenuino i disagi per una fetta consistente della popolazione e dell'economia messinese.

«Ora che il sindaco ha creato la nuova delega “rapporti con Atm” affidata al neoassessore Francesco Gallo - sottolinea Gioveni -, quale migliore occasione per chiedere all'ex componente del Cda dell'Azienda trasporti di attivare un abbonamento per la sosta rivolto ai commercianti e ai lavoratori del centro?».

