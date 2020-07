Rifiuti ingombranti, nuove regole da Messinaservizi e incassi per 10 mila euro

Dal 10 giugno 2020 la Messinaservizi ha approvato un nuovo regolamento per l’avvio a recupero e smaltimento di tutti quei rifiuti provenienti da ditte ed attività che necessitano tale servizio.

Un altro passo verso la normalità del sistema di raccolta rifiuti.

Le grandi quantità di rifiuti della tipologia ingombrante, legnosa e vegetale saranno accettate solo ed esclusivamente da operatori regolarmente iscritti all’albo gestori ambientali e previo il pagamento di un corrispettivo economico, che può essere regolarizzato direttamente presso il nostro centro di Pace. In effetti tali rifiuti saranno accettati solo a Pace ed in nessun altro centro.

Anche Messinaservizi può svolgere il servizio. A tale proposito basta richiedere un preventivo facendo una richiesta alla email-pec: messinaservizibenecomune@pec.it

E’ stato istituito l'albo degli operatori che si convenzioneranno con Messinaservizi Bene Comune al fine di fare emergere le aziende e gli operatori in regola con le norme ambientali e di gestione dei rifiuti e tale albo sarà a breve pubblicato sul sito istituzionale della Società. A questo proposito invitiamo i cittadini a servirsi di operatori che operano con legalità a fronte di tanti operatori “illegali” che con la pratica degli abbandoni incontrollati sporcano e deturpano strade, torrenti ed arenili del nostro territorio comunale.

Deve essere chiaro ai cittadini che la responsabilità principale è di quell'utente che pur di sbarazzarsi di un proprio rifiuto (in particolare quelli provenienti da vecchie case, cantine, magazzini dismessi, attività dismesse, etc.) si serve di operatori non autorizzati (evidentemente più economici) ma che commettono reati ambientali di cui possono rispondere anche gli stessi committenti.

La buona notizia è che questo nuovo regolamento ha già prodotto, oltre alla regolarizzazione dei conferimenti, incassi per oltre 10.000 euro in meno di un mese, risorse economiche che vanno a diminuire gli oneri a carico di tutti i cittadini.

Saranno sempre gratuitamente accettati i rifiuti provenienti dagli utenti domestici che si servono del numero verde e quelli che vengono portati dagli stessi presso Pistunina, Spartà e Pace, secondo le limitazioni imposte dal regolamento, pubblicato sul sito istituzionale della città e che invitiamo a leggere.

© Riproduzione riservata