Santa Teresa di Riva, sventola la “Bandiera blu”: quarta stagione a battesimo

Parte oggi la quarta stagione di Bandiera blu a Santa Teresa, dove il lungomare ha ottenuto anche quest'anno il riconoscimento dalla Fee (Foundation for Environmental Education), organizzazione non-governativa e no-profit con sede in Danimarca, destinato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, con l'obiettivo di diffondere le buone pratiche per la sostenibilità ambientale. Le bandiere sventolano all'ingresso del paese e sotto il Boccavento, opera al centro del lungomare, e l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice si è attivata nelle ultime settimane per attrezzare la spiaggia in modo da offrire a turisti e vacanzieri una serie di servizi. La maggior parte degli interventi sono già stati completati, così da permettere puntuale l'avvio della stagione che si concluderà il 7 settembre.

Sui 3,5 km di arenile libero sono state installate le passerelle in cemento e plastica, alcune dedicate anche ai diversamente abili, per permettere di raggiungere agevolmente il mare, 42 isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, 42 docce solari e 10 bagni chimici mobili uomo/donna e 2 bagni per portatori di handicap e i dispenser con posaceneri nelle piazzette della litoranea. Nei prossimi giorni si procederà ad allestire la “bau beach”, la zona pet friendly riservata agli animali d'affezione, e verranno installate agli ingressi della spiaggia 11 colonnine con dispenser per l'erogazione di gel igienizzante, per consentire agli utenti di poter sanificare costantemente le mani.

