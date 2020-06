Isola pedonale a Torre Faro: i commercianti di Messina scrivono lettera di protesta al sindaco

I commercianti di Messina rifiutano la possibilità di istituire, a partire dalla stagione estiva in corso, un’isola pedonale all’interno del villaggio di Torre Faro. L’intenzione da parte della Giunta comunale di presentare la proposta di pedonalizzazione al Consiglio comunale, è trapelata da recenti dichiarazioni del vice sindaco Salvatore Mondello.

“La repentina attuazione di un provvedimento di natura viabile destinato a limitare drasticamente l’accesso al villaggio di Torre Faro rischierebbe di colpire pesantemente il già fragile tessuto economico del borgo marinaro che si regge, essenzialmente, sulle presenze legate ai flussi stagionali. D’altra parte, il quadro di estrema incertezza generato dalla grave emergenza sanitaria, le cui ripercussioni negative sul settore del commercio e dell’artigianato sono facilmente pronosticabili, sconsiglia l’immediata sperimentazione di provvedimenti fortemente impattanti sul tessuto sociale ed economico”. E’ quanto scrivono Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Confimprese Italia di Messina in una lettera indirizzata al sindaco Cateno De Luca e all’assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino.

“Resta immutata la necessità di regolamentare i flussi interni al villaggio - proseguono le associazioni nella nota - incentivando modalità di spostamento a basso impatto ambientale. Sotto questo profilo, riteniamo opportuno che gli stalli per la sosta che dovranno essere tracciati per garantire maggiore ordine e sicurezza, siano resi fruibili gratuitamente con lo stesso intento, già manifestato dall’Amministrazione, di promuovere il rilancio delle attività economiche. Come pure condivisibile appare la scelta, recentemente formalizzata, di acquisire a patrimonio comunale l’area Torri Morandi. Ciò consentirà di prevedere investimenti destinati a valorizzare uno spazio pubblico fondamentale per qualsiasi progetto di sviluppo sostenibile dell’area Torre Faro-Capo Peloro.

"Auspichiamo, inoltre - aggiungono - l’implementazione del servizio navetta interno al villaggio al fine di renderlo efficiente e realmente appetibile dai numerosi turisti attratti ogni estate dalle preziose risorse naturali e culturali che il Borgo custodisce”. Infine le associazioni di categoria chiedono che si instauri un confronto sempre più attivo con l’Amministrazione.

