Emilio Isgrò e il suo... incontro con Manzoni

Un artista siciliano nel cuore della Lombardia letteraria. Emilio Isgrò, l’uomo delle cancellature, è stato protagonista dell’ultimo appuntamento del festival «Lecco città dei Promessi sposi» . In una serata intitolata «Il mio incontro con la Quarantana di Alessandro Manzoni» , Isgrò (originario di Barcellona Pozzo di Gotto) ha condotto la serata con la sua arguzia colta e discorsiva, serena e nello stesso tempo spregiudicata, quanto basta per provocare il pubblico con una cortesia densa di spunti e di variazioni. Come dire: si può accettare la classicità anche mettendola in discussione. Così l’artista, tracciando un percorso che con dati diversi è simile alla sua biografia, ha sottolineato come il nobile e conservatore Manzoni sia rimasto legato all’Illuminismo anche dopo la sua piena adesione al Cattolicesimo e poi, da cattolico osservante, abbia votato a favore dell’annessione di Roma al nuovo Stato italiano in antitesi ai desideri del Papa.

Insomma, la libertà dell’artista non può mai essere messa in discussione, nemmeno nei luoghi dove Manzoni è sacro, anche se le cancellature di Isgrò si sono cimentate con le righe dei «Promessi Sposi» e col famoso ritratto che Francesco Hayez fece dello scrittore lombardo. Il bianchetto di Isgrò (è una delle sue opere più famose) ha lasciato il segno sulla cosiddetta «Quarantana», l’edizione a suo tempo curata personalmente da Manzoni e illustrata da Alessandro Gonin. L’opera fu creata per Casa Manzoni nel 2016, in contemporanea con la grande mostra che Palazzo Reale di Milano dedicò a Isgrò.

Nello scambio di opinioni con Mauro Rossetto (direttore artistico del festival), Giuseppina Di Gangi (dirigente dell’Area Cultura e Turismo del Comune di Lecco), Marco Bazzini (storico dell’arte, docente nell’Accademia di Urbino) e Giulio Desiderio (architetto di allestimenti), Isgrò ha sottolineato sia la potenza della scrittura di Manzoni, in grado di emergere anche dalla pagina cancellata, sia la sua capacità di imporsi come antesignano regista visivo sul lavoro di Gonin, in cui le immagini si integrano perfettamente col testo. Tanto che nel ritratto di Hayez, Isgrò ha lasciato liberi solo occhi (del regista) e mani (dello scrittore).

L’artista siciliano ha festegggiato a Milano il compleanno numero 88 con la presentazione del nuovo libro «L’avventurosa vita di Emilio Isgrò» (Interlinea).