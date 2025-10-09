Archivio di Stato a Messina. Basile: “Pronti a garantire una soluzione temporanea per evitare il trasferimento a Catania”

È indubbio che il tema dell’Archivio di Stato sia di grande interesse per l’intera città – dichiara il sindaco di Messina, Federico Basile –. Al di là delle competenze formali, che sappiamo appartenere al ministero della Cultura, riteniamo impensabile che un patrimonio così importante possa essere spostato altrove. Deve rimanere a Messina, perché appartiene alla nostra storia e alla nostra identità”.

L’Amministrazione comunale è in contatto, per le vie brevi, con gli uffici competenti del Ministero e con la Soprintendenza Regionale per comprendere tempi e modalità delle decisioni in corso, e si è già dichiarata disponibile a individuare una soluzione temporanea che consenta di evitare il trasferimento dei fondi documentali a Catania, come sembrerebbe imminente.

“Siamo consapevoli - conclude il sindaco - che l’Archivio necessita di locali con caratteristiche tecniche e strutturali specifiche, ma nell’attesa che venga definito un percorso definitivo, il Comune è pienamente disponibile ad accogliere questo patrimonio per garantirne la conservazione e la fruibilità. Non possiamo permettere che lasci la città”.