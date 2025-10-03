È morto lo scrittore e sceneggiatore messinese Mario Falcone, classe 1952. Nato a Messina, ha diviso la sua vita tra la città dello Stretto e Roma, firmando numerose sceneggiature per serie tv e fiction trasmesse da Rai e Mediaset.

Nel 2008 aveva esordito nella narrativa con L’alba nera (Fazi), dedicato al terremoto di Messina del 1908, seguito da Un’amara verità (Atmosphere), con cui vinse il Premio Gran Giallo 2013.

Tra le sue opere anche la raccolta di poesie Piccole pietre e, più recentemente, il romanzo Leuta, pubblicato nel novembre 2024.