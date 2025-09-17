Festival lirico dei Teatri di Pietra: gran gala finale con Anita Rachvelishvili, la più grande Carmen dei nostri giorni

La genesi della partitura affonda le radici in una gestazione artistica tanto tormentata quanto affascinante. Composta da Bizet tra il 1873 e il 1875, Carmen nasce dall’adattamento di una novella di Prosper Mérimée , ma si trasforma ben presto in qualcosa di più di una semplice trasposizione: un grido di libertà in musica, un inno alla femminilità ribelle e indomita. Alla sua prima parigina all’Opéra-Comique, l’opera fu accolta con freddezza, ritenuta scandalosa per l’epoca per la sensualità e il tragico realismo. Bizet morì pochi mesi dopo, ignaro che proprio quella sua “Carmen”, inizialmente fraintesa, sarebbe divenuta uno dei capolavori più celebrati della storia del melodramma.

Il Festival, promosso dal Coro Lirico Siciliano presieduto da Alberto Munafò Siragusa e diretto artisticamente da Francesco Costa, ha fatto registrare quest’anno un afflusso senza precedenti nella storia culturale e musicale dei siti archeologici siciliani. Ripetuti e continui sold out ed entusiastiche ovazioni hanno, infatti, scandito il fittissimo calendario della kermesse che, tra classica e contaminazioni, lirica e sinfonica, ha inondato di note e stupore siti di attica bellezza per una vera riscoperta e valorizzazione di un territorio e di una identità che è storia viva e presente. Notevole risulta infatti l’impatto del Festival che si conferma non solo di altissimo profilo artistico, ma al tempo stesso motore di valorizzazione culturale e turistica. Gran parte degli eventi hanno, infatti, registrato con largo anticipo il tutto esaurito, a conferma dell'ampia risposta di residenti e turisti.

L’affluenza ha inoltre generato un importante indotto economico per il territorio, con un ritorno positivo su strutture ricettive, ristorazione e servizi turistici. Tutto questo si traduce in un significato culturale. Sul piano filologico, la inedita edizione critica di Aida ha rappresentato un evento unico a livello mondiale, con un repêchage di grande importanza. Sul piano dell’accessibilità e dell’inclusione, la traduzione simultanea in Lingua dei Segni Italiana (LIS), grazie alla collaborazione con l’Associazione “Sicilia, Turismo per Tutti”, ha aperto le porte dell’opera anche a spettatori con disabilità uditiva, confermando la vocazione sociale del festival. Da evidenziare la ricerca di una precipua identità scenica, in cui si fondono danza, musica, coreografia e architettura, offrendo spettacoli emozionanti, immersivi e innovativi.