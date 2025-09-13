Lo scultore Jago che espone a Taormina: «Via il superfluo e arrivare all’essenza»

Solo quattro opere, tutte in connessione con il luogo che le ospiterà. “Gesti scolpiti”, mostra dello scultore Jago (pseudonimo di Jacopo Cardillo, nato a Frosinone 38 anni fa), presentata dal Parco archeologico di Naxos Taormina, è stata inaugurata ieri nel Teatro Antico di Taormina. “Impronta animale”, “Memoria” e “Prigione”, in marmo, ruotano sul tema della mano; “David” (bronzo dorato, alto 1,81) riprende il tema dell’eroe biblico, trasformato in una donna. Di questo e altro abbiamo parlato con l’autore che ha già alle spalle successi che hanno portato le sue opere in tutto il mondo, ma che è amato più dal pubblico che dalla critica (almeno una parte).

Lei è un artista della scultura o, come dicono i malevoli, anche del marketing? Pure con l’aiuto di Meta che blocca l’immagine della David “nuda” sui social, assicurandole titoli di giornali?

«Credo che l’arte sia capacità di fare su più piani. Se un’opera ha valore genera marketing in automatico perché intercetta l’interesse del pubblico».

Lei si sente, come qualcuno dice, una perfetta macchina per il consenso?

«Se fosse vero, non ci sarebbero quelli cui non piacciono le mie opere. Io apprezzo le critiche costruttive, quelle che diventano una spinta a migliorare. Non penso che tutti mi debbano dare ragione».

Proverei a definirla “un contestatore inserito nel sistema”. Si riconosce?

«Mi piace, ma non credo che esista un unico sistema-arte, piuttosto tanti sistemi, ognuno con le proprie regole. Da alcuni sono automaticamente escluso, pure se da me viene la gente, vengono i collezionisti».

Qual è il suo obiettivo? Distruggere il sistema da dentro o modificarlo in meglio?

«Io faccio lo scultore, lavoro per togliere il superfluo e arrivare all’essenza. Questo modo di essere si può applicare nella vita, non solo al gesto artistico. Ma opero dall’esterno dei sistemi».

Si parla di “sculture facili”, di banalità e di ricerca di effetto. Intanto la gente la segue e l’apprezza.

«Sono opere banali? Possibile, ma io nel lavoro sono serio. Nonostante questa “banalità”, tanti vengono a vedere le mie opere, magari poi sono le stesse persone che pagano il biglietto nei musei. Ecco, lì servono al sistema. L’arte dev’essere per pochi o per tanti? E, se sono tanti, sono automaticamente ignoranti? E, quando vanno al museo e servono alle statistiche annuali non lo sono più? Qual è la vera arte? Chi lo stabilisce?».

Davvero il talento, il suo talento, diventa irrilevante se, come qualcuno dice, è al servizio della semplificazione più ovvia? Dobbiamo aver paura della semplicità?

«Dobbiamo aver paura dell’incapacità di lettura di livelli più profondi. Magari si critica facendo zapping come sui social. Qualcuno dice che le mie opere sono populiste, ma non va fino in fondo sul tema perché non ne ha il tempo. Io continuo a fare quello che devo fare».

Quali sono i suoi rapporti con il Vaticano, visto che dopo aver ricevuto la medaglia pontificia per la sua scultura (un busto) di Papa Ratzinger, lei l’ha replicata in una versione senza vestiti, dopo la rinuncia al Pontificato?

«Non ci sono più rapporti. A suo tempo mi avevano invitato all’incontro degli artisti con il Papa, poi mi hanno fatto sapere che ritiravano l’invito. Mai più sentiti. Lo possiamo definire un silenzio senza complicazioni».

Lei ama riprendere grandi temi classici: la Pietà o la David che ricordano le sculture di Michelangelo, o anche “Il figlio velato” ispirato al “Cristo velato” del Sammartino. Perché?

«Certi temi sono stati sempre affrontati e il linguaggio artistico che utilizzo è quello che io capisco. Non credo che Bernini abbia pensato di non fare il suo David perché Michelangelo ne aveva già fatto un altro, oppure che lo stesso Michelangelo si sia posto il problema del precedente di Donatello. Fare certe opere non significa volersi mettere a confronto. Uso i miei argomenti e l’opera diventa contemporanea, nasce da ciò che sento io. Vale anche per i critici: uno studioso rinuncia a scrivere su Caravaggio perché già tanti altri lo hanno fatto prima di lui?».

Taormina che tipo di tappa è nella sua carriera?

«L’obiettivo è interagire con il meraviglioso contesto antico, creare installazioni quasi invisibili in mezzo a reperti archeologici, integrati come se fossero lì da sempre. Con le “mani” credo di essersi riuscito. La “David” che ha adesso un bronzo patinato, è stato scambiata da alcuni visitatori con una statua antica. Vuol dire che l’operazione funziona».

“Look Down” e “Marmo italiano” sono due sue opere che hanno portato in primo piano il mondo degli ultimi. Il fatto che, lasciate per strada, vengano “toccate” sembrano darle ragione sulla loro necessità.

«Confermo. La statua in una piazza o comunque in strada svincola lo spettatore dal comportamento che deve tenere al museo e lo porta a interagire in vari modi. Sappiamo che già una carezza contribuisce a creare una patina. Allora l’opera si modifica come un essere umano».

Lei ha creato un suo museo a Napoli, nel rione Sanità: l’artista deve essere comunque indipendente?

«Cos’è un museo? Il tentativo di proteggere un’idea di bellezza. Questo vuole essere il mio luogo, capace di partecipare alle dinamiche cittadine, nell’accoglienza e nei temi sociali, contribuendo alla riqualificazione del quartiere».