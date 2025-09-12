«L’infernu»: Dante risuona in siciliano. Da stasera al Vittorio Emanuele di Messina l'originale progetto di Giampiero Cicciò

Come si sviluppa il percorso narrativo? «Attraverso la selezione di dodici tra i più celebri canti dell’Inferno e ogni settimana, ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 5 ottobre, presenteremo tre canti diversi. Quindi il pubblico se vuole potrà tornare ogni settimana e assistere a una messinscena ogni volta completamente diversa. Iniziamo oggi, domani e domenica con i primi tre canti dell’Inferno».

La stagione del Teatro Vittorio Emanuele di Messina prenderà il via stasera con «L’Infernu», spettacolo diretto da Giampiero Cicciò , che porta in scena la traduzione della Divina Commedia di Dante firmata del poeta messinese Tommaso Cannizzaro: una prospettiva originale e affascinante sul capolavoro dantesco, fondendo la grandezza dei versi di Dante con la ricchezza e i toni vibranti della lingua siciliana. Ne abbiamo parlato con Cicciò.

Perché Dante e perché questa scelta di proporlo nella traduzione di Cannizzaro? «L’idea è di Giovanni Anfuso, direttore artistico della sezione prosa, che mi ha offerto questa regia per un progetto triennale, con Purgatorio nel 2026 e Paradiso nel 2027. Già sapevo della traduzione di Cannizzaro grazie a un libro, una raccolta di articoli che mio padre, Domenico Cicciò, scrisse per la Gazzetta del Sud negli anni 60. In uno di questi racconta delle cinque traduzioni in siciliano allora esistenti. Non avevo però approfondito l’argomento e sono felice di poterlo fare oggi perché pur conoscendo bene la Divina commedia, grazie a tre miei maestri che me l’hanno fatta amare, Vittorio Gassman, Paolo Giuranna e Sandro Lombardi, non immaginavo che la lingua siciliana potesse restituire e a volte esaltare la teatralità e la visionarietà di Dante. Un poeta che traduce un altro poeta, inevitabilmente lo tradisce, lo reiventa, lo fa proprio. E leggendo le terzine di Cannizzaro si capisce perché Victor Hugo sia stato un suo estimatore».

Com’è tornare a lavorare nella tua città?

«Da sempre, fin dai tanti anni con Giancarlo Cobelli all’Emilia Romagna Teatro, in Toscana con Federico Tiezzi e poi al Teatro di Roma e al Piccolo di Milano con Massimo Popolizio, lavoro per lo più altrove con qualche capatina a Messina. Ma l’emozione che sempre provo recitando nel teatro della mia città non ha eguali. Ricordo che quando il Teatro di Messina nel 2015 produsse “Lei e lei”, lo spettacolo scritto con mio fratello Fausto, mi tremarono le mani per tutto il tempo della prima rappresentazione al Vittorio Emanuele. Per fortuna interpretavo un anziano travestito alcolizzato e quindi ho usato quella paura per enfatizzare quegli sbarellamenti avvinazzati sui tacchi a spillo».

Come hai formato il cast?

«Chiamando due amici attori messinesi che ammiro e che avevo già diretto in passato, Eugenio Papalia e William Caruso. Qui però non sono solo interpreti ma con me partecipano al processo creativo. Poi volevo musica al pianoforte dal vivo. Ho chiesto in giro, cercavo l’eccellenza, e ho trovato Marcello Conti, un giovane musicista di levatura europea che adesso vive a Bruxelles ed è felice di suonare per la prima volta in una produzione del teatro della sua città».