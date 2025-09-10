“Carmen” andrà in scena il 13 settembre al Teatro Antico di Taormina. Il Sicilia Classica Festival vince il ricorso al Tar

Il Sicilia Classica Festival annuncia con soddisfazione l’esito positivo del ricorso presentato al Tar Sicilia – sezione staccata di Catania, che ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti del provvedimento del Parco Archeologico Naxos Taormina che, diretto ad interim da Orazio Micali, aveva disposto la revoca della concessione d'uso rilasciata il 15 luglio per l'evento del 13 settembre.

Grazie a questa decisione, l’attesa produzione di “Carmen” andrà regolarmente in scena il 13 settembre 2025 alle 21 nello straordinario scenario del Teatro Antico di Taormina, confermando così la presenza della celebre opera nel programma del Festival patrocinato dal Comune di Taormina.

“È una grande vittoria non solo per il Sicilia Classica Festival ma anche per tutti gli spettatori e gli appassionati di musica e cultura che attendevano con entusiasmo questa rappresentazione – dichiara la Direzione del Festival –. Il nostro impegno è sempre stato ed è tuttora quello di valorizzare i luoghi più prestigiosi della Sicilia attraverso l’arte e la musica, con progetti di alto profilo culturale e internazionale.”