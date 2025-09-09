Messina, la rettrice Giovanna Spatari nella Fondazione Ordine al merito della Repubblica italiana

Tra i membri di riferimento tra gli organismi della Fondazione figurano: il professor Paolo Mancarella , già Rettore dell’Università di Pisa, attualmente presidente del Comitato provinciale di Pisa della Fondazione OMRI; il professor Pietro Pietrini , professore ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, docente della scuola IMT Alti Studi di Lucca (di cui è stato anche Rettore) e presidente del Comitato consuntivo della Fondazione per le neuroscienze applicate al benessere individuale e collettivo; il professor Fabio Beltram, già direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, componente del Comitato scientifico della Fondazione.

La Fondazione OMRI (Ordine al merito della Repubblica italiana) prosegue il proprio percorso di consolidamento e crescita, rafforzando l’assetto scientifico e istituzionale attraverso l’adesione di figure di elevato profilo accademico, protagoniste della ricerca e della governance universitaria in Italia.

A queste personalità si affianca una rete interdisciplinare composta da centinaia di accademici e ricercatori provenienti da numerosi atenei italiani, impegnati nella valorizzazione delle eccellenze del sistema universitario e nella promozione dell’impegno civico, scientifico e istituzionale.

La professoressa Spatari, medico e accademica, è la prima donna alla guida dell’Università di Messina, ateneo in cui ha compiuto l’intero percorso formativo e professionale. Specialista in Ematologia e in Medicina del Lavoro, è professoressa ordinaria e dirigente medico presso l’AOU “G. Martino”, oltre ad aver diretto corsi di laurea, strutture dipartimentali e attività clinico-didattiche.

La sua attività di ricerca si è sviluppata principalmente nei settori della prevenzione dei rischi professionali, della promozione del benessere nei luoghi di lavoro e della tutela della salute delle donne lavoratrici. Parallelamente, ha ricoperto incarichi di rilievo nazionale: Presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro (2019–2024), componente del Comitato tecnico-scientifico dell’INAIL, esperta in tavoli ministeriali su salute e sicurezza, nonché delegata CRUI per le politiche di genere.