L’Odissea alle Gole dell'Alcantara con 15mila spettatori

È un’indiscrezione, per il momento. Ma tutto fa credere che sia attendibile. Lo spettacolo Odissea prodotto da Buongiorno Sicilia nelle Gole dell’Alcantara, con i suoi continui sold out avrebbe fatto registrare, nella stagione conclusasi domenica, un dato complessivo di ben quindicimila spettatori. Qualcuno dirà che, in passato erano stati raggiunti risultati anche maggiori, ma non in un periodo di tempo così ristretto. Le repliche del lavoro teatrale diretto da Giovanni Anfuso sono cominciate infatti quest’anno il 24 di luglio, con un numero di spettatori limitato a duecento per replica.

Per questo, dunque, al termine dell’ultimo spettacolo, nella zona dedicata alla ristorazione del Parco botanico e geologico delle Gole dell’Alcantara si è svolta una grande festa per celebrare l’ennesimo successo di una squadra che, dal 2018, richiama spettatori - e tra questi anche molti turisti italiani e stranieri - e rende ricca questa valle. Gli artefici di questo piccolo miracolo sono prima di tutto i produttori di Buongiorno Sicilia - parliamo del presidente Simone Trischitta e dei produttori esecutivi Ninni Trischitta e Luciano Catotti -, che hanno saputo individuare spettacoli di grande richiamo e promuoverli in tutt’Italia, anche grazie alle partecipazioni, su invito della Regione Siciliana, a due edizioni della Borsa internazionale del Turismo di Milano.

In una di queste occasioni, parlando con i giornalisti il regista Giovanni Anfuso aveva ricordato come, chiamato da Buongiorno Sicilia al compito di mettere in scena l’Inferno di Dante nelle Gole, avesse realizzato come fosse fondamentale lasciare che la natura fosse protagonista: dal fiume, che continua a mormorare durante gli spettacoli, al basalto colonnare portato alla luce nel corso dei millenni dall’acqua che modellava l’antichissima colata di un cono eccentrico dell’Etna.