Messina, a Gravitelli la benedizione delle future mamme

Preservare e tutelare la vita dal concepimento all’ultimo giorno, una questione etica e culturale che alla luce delle continue notizie di cronaca invita a riflettere sulla responsabilità sociale di ognuno, che anche le parrocchie hanno il dovere di sostenere. Da quasi mezzo secolo il giorno della festività liturgica della natività di Maria a Messina è suggellato dalla benedizione delle donne in attesa e dei bambini nel primo anno di vita, una tradizione che la parrocchia Maria SS. delle Grazie di Gravitelli Superiore, grazie alla volontà del parroco mons. Giovanni Impoco, condivide con le comunità del territorio cittadino e provinciale. E’ stato padre Marcello Pavone a presiedere la messa nel campetto parrocchiale, partecipata dalle famiglie delle mamme in attesa e delle neo mamme, dai volontari della pia associazione Santa Maria delle Gravidelle e dall’assessore Nino Carreri in rappresentanza del sindaco Basile.

“Generare vita per contrastare la cultura di morte ormai imperante”: questo il messaggio che il sacerdote ha consegnato, esortando tutti a “fare la differenza attraverso i piccoli gesti di ogni giorno”. “Molti dicono che ci vuole coraggio a mettere al mondo un figlio; in realtà serve una fede coraggiosa, ossia quella capacità di affidarci a uno più grande di noi che ci guida e ci protegge”, ha aggiunto padre Pavone ringraziando le donne per essere “testimoni della bellezza della vita”. Il culto della Madonna delle Gravidelle è tra i più antichi della storia religiosa cittadina; a questo nel 1921, con la donazione alla chiesa baracca dell’attuale statua, si aggiunse quello della Madonna delle Grazie. A ciascuna mamma, subito dopo la celebrazione animata dalla corale parrocchiale diretta dal maestro Angelo Cannata, è stata donata una corona benedetta del santo rosario segno di quella preghiera quotidiana, come ha sottolineato padre Impoco, alimento indispensabile di ogni famiglia che vuol crescere nella fede.