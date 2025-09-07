Letteratura, il Premio “Berto” alla scrittrice torinese Beatrice Sciarrillo

La vincitrice della XXXII edizione del Premio Letterario “Giuseppe Berto” è la ventisettenne torinese Beatrice Sciarrillo con il romanzo d’esordio “In trasparenza l’anima” (66thand2nd, collana Bookclub). La giuria, presieduta da Emanuele Trevi e composta da Silvia Avallone, Elena Stancanelli, Luigi Mascheroni ed Emanuele Zinato , ha riconosciuto nel romanzo di Sciarrillo una voce nuova e incisiva nel panorama letterario italiano. Il riconoscimento, nato nel 1988 per volontà di Cesare De Michelis in memoria del grande scrittore vissuto tra Capo Vaticano e Mogliano Veneto, è tra i più prestigiosi in Italia dedicati alle opere prime di narrativa e continua a rappresentare un fondamentale sostegno ai talenti emergenti. La motivazione ufficiale sottolinea come “In trasparenza l’anima” sia «il romanzo di un corpo che vuole scomparire, raccontato da un io che, nonostante tutto, in quel dolore, nell’alternanza tra cedimenti e resistenza all’abisso, trova la sua grazia». La malattia, l’anoressia, diventa così strumento per decifrare le inquietudini del presente. «Un romanzo che annuncia la nascita di una scrittrice vera, seria, composta», conclude la giuria, sottolineando la capacità dell’autrice di collocarsi pienamente dentro la tradizione letteraria pur restando radicata nel tempo presente. Alla vincitrice è stato consegnato un premio in denaro di 5.000 euro. Nella cinquina finalista anche Antonio Galetta (Pietà, Einaudi), Alberto Locatelli (Airù, Italo Svevo), Rosanna Turone (Santa, NN Editore) e la giornalista di Gazzetta del Sud, Anna Mallamo (Col buio me la vedo io, Einaudi).

Il Premio Berto mantiene anche quest’anno la sua caratteristica unica nel panorama italiano: l’alternanza delle sedi di premiazione tra Mogliano Veneto e Capo Vaticano, in Calabria, dove lo scrittore trascorse gran parte della sua vita e compose alcune delle sue opere più importanti.

L’edizione 2025 è stata organizzata dall’Associazione Culturale Giuseppe Berto, con la collaborazione dei Comuni di Mogliano Veneto e Ricadi, e il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Calabria, della Provincia di Treviso e del Comune di Vibo Valentia.

«Siamo fieri di continuare a supportare un premio che incarna valori di determinazione e autenticità – ha dichiarato Pietro Geremia, CEO di San Marco Group –. Il legame con le radici venete e calabresi di Giuseppe Berto è fortissimo, e questa iniziativa ha il grande merito di valorizzare le opere prime e far emergere nuove voci della narrativa italiana».

Con la vittoria di Beatrice Sciarrillo, il Premio Berto ribadisce dunque la sua missione originaria: dare spazio ai giovani autori, scoprire talenti e offrire alla letteratura italiana nuovi orizzonti narrativi. In questo contesto si inserisce perfettamente il romanzo “Col buio me la vedo io” con Anna Mallamo, reggina di nascita e messinese d’adozione, giornalista della “Gazzetta del Sud”, che racconta, sullo sfondo della Calabria, le vicende della sedicenne Lucia Carbone, studentessa del liceo classico che sequestra un compagno di scuola e lo imprigiona nello scantinato della casa della nonna morta da pochi mesi.