L’eternità di Andrea Camilleri, Taormina celebra il centenario dalla nascita del grande scrittore siciliano

Ed è stata la voce potente della cantautrice Olivia Sellerio con “Zara Zabara” (espressione inventata da Camilleri), a far cantare i pensieri con le canzoni per Montalbano, accompagnata dalle chitarre di Lino Costa e Dario Salerno, dal violoncello di Paolo Pellegrino, dal contrabbasso della guest Alberto Fidone, dalla fisarmonica di Roberto Gervasi e dal violino di Roberto Izzo. Ma prima che si sostasse in questo magnifico crocevia di note, il ricordo intenso del maestro è stato affidato a un film-documentario del regista Francesco Zippel, una coproduzione Rai Documentari con il suo responsabile editoriale Fabio Mancini, e Quoiat. Anteprima mondiale per questo bellissimo docufilm, una sorta di grande dizionario che racchiude tutto Camilleri, attraverso la voce del Maestro, con la sua incredibile carica di umanità, di alcuni dei suoi tanti allievi, attori e registi, di scrittori e delle nipoti Alessandra e Arianna Mortelliti, per perdersi e ritrovarsi nella parola-universo di Camilleri.

Settembre si addice a Taormina , si respirano gli ultimi sorsi d’estate nella serata di venerdì dedicata al maestro Andrea Camilleri che ieri avrebbe compiuto cento anni, celebrati al Teatro Antico, un libro di pietra che parla di eternità, le stesse pietre di quel monumento perenne del Teatro greco di Siracusa dove un Camilleri già afflitto dalla cecità, ma con una visione ancora più luminosa della vita, guardava all’eternità. «Sento avvicinarsi l’eternità -disse da non credente, era il giugno 2018, dopo il suo monologo “Conversazione su Tiresia”- e vorrei cercare non di capirla ma di intuirla, perciò sono venuto a Siracusa tra queste pietre che raccontano l’eternità. Da uomo credo che l’uomo non può esaurirsi nel sangue, nell’acqua, nella carne».

Una parola profumata, come la musica di Olivia Sellerio che spalanca le finestre a tutte le arie del mondo, attraverso le voci di Francesco Bruni, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni (che ha parlato di Camilleri come di un narratore sostanziale con la sua lingua che è una sorta di esperanto dell’anima), Giuseppe Dipasquale (indicò la strada per essere registi, quella di costruire un sogno), Donatella Finocchiaro, Fiorello (che ha aperto e chiuso il docufilm con i suoi esilaranti aneddoti camilleriani), Fabrizio Gifuni, Melania Mazzucco, Michele Riondino, Sergio Rubini, Gaetano Savatteri (ha fatto della Sicilia non solo una grande metafora, ma un grande sogno), Dajana Roncione, Luca Zingaretti (il più commosso).

Un regalo a tutti noi di Camilleri, patrimonio vivo della nostra cultura, questo spettacolo che conclude la «straordinaria stagione estiva di Taormina Arte» come ha ricordato Sergio Bonomo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, sul palco insieme a Gianna Fratta, direttrice di Taormina Arte, e che si inserisce nel programma del Centenario Camilleri promosso dal Fondo Andrea Camilleri, diretto da Andreina Camilleri (presente alla serata) con il Comitato Nazionale Camilleri 100 di cui è presidente Felice Laudadio. «Camilleri- ha ricordato Laudadio- è lo scrittore più tradotto nel mondo dopo Dante Alighieri e le sue celebrazioni si stanno svolgendo in tutta l’Italia e in 18 paesi europei, con 18 capitali scelte dal ministero degli Affari Esteri. Insomma, una «maravigghia», ha concluso Olivia Sellerio, perché «c’era una volta e c’è sempre» Andrea Camilleri.