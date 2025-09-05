Messina celebra il talento: al Giardino Corallo lo show Sanremo Story e il Premio Lions Cristo Re

Domani, sabato 6 settembre, alle ore 20.30 al Giardino Corallo di Messina si terrà lo spettacolo Sanremo Story interpretato da una live band , con la voce di Natale Munaò, noto artista e presentatore messinese. Attraverso le canzoni più rappresentative e iconiche , che hanno fatto la storia della musica a partire dal 1968 fino all’ultima edizione 2025 del Festival canoro più importante d’Italia, gli spettatori potranno apprezzare il talento di artisti espressione del territorio.

L’evento organizzato in collaborazione del Club Lions Messina Cristo Re e patrocinato dall’amministrazione comunale di Messina, rappresenterà l’occasione per conferire il Premio L .C. Cristo Re, quale prima edizione, fortemente voluta dal club service, ai talenti ed alle eccellenze, che con la loro attività si sono distinti e hanno apportato valore aggiunto alla nostra città.

Durante la serata l’ assessore alle politiche sportive, spettacoli e grandi eventi, Massimo Finocchiaro e il presidente Lions Club Cristore, Salvo Grasso, consegneranno i premi alla giornalista Gisella Cicciò, noto volto televisivo, talentuosa e dotata di grandi capacità professionali e umane, impegnata e dedita anche ad attività di carattere sociale; al cantante Josuè Previti, giovanissimo artista apprezzato a livello nazionale ed internazionale , protagonista nel programma Io canto (canale5) e The voice (Rai2) vincitore di area Sanremo, reduce da tour di concerti di Lara Fabian; al cantante Davide Benigno, eccellente tenore interprete di concerti e opere a livello nazionale ed internazionale; Sarah Lanza ballerina, coreografa, insegnante di danza , professionista talentuosa dotata di grandi capacità artistiche; all’attore Franco Arcoraci, e infine, un riconoscimento alla memoria di Zeppe Favano, attore scomparso prematuramente.