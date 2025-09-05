La Sicilia celebra Camilleri tra parole e immagini: oggi e domani due eventi gratuiti al Teatro Antico di Taormina

A Camilleri, pensatore disincantato quanto innamorato cantore della sua Sicilia, la terra natale risponde con pari amore, celebrandone il centenario della nascita in un sito archeologico iconico e puntando sull’eccellenza di ospiti e contenuti. Il 5 e 6 settembre, rispettivamente alla vigilia e nella data esatta dell’anniversario, il Teatro Antico di Taormina accoglierà due serate-evento per ripercorrere idealmente la parabola del grande scrittore, la sua indomita personalità, l’acume del maître à penser. Un itinerario tra cinema, teatro e musica che andrà dalla proiezione in anteprima assoluta di «Camilleri 100», film documentario di Francesco Zippel, alle letture affidate agli attori Alessio Boni, Sonia Bergamasco, Donatella Finocchiaro; dal concerto della cantautrice palermitana Olivia Sellerio all’esecuzione delle colonne sonore per «Il commissario Montalbano» composte da Franco Piersanti che dirigerà l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. L’iniziativa, tra le più importanti indette per l’occasione in campo nazionale, è promossa dalla Regione Siciliana-Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e co-organizzata con la Fondazione Taormina Arte Sicilia, in collaborazione con il Comitato Nazionale Camilleri 100, il Fondo Andrea Camilleri e Rai Documentari. Siae, main sponsor e Rai, main media partner.

Il programma, a cura di Gianna Fratta e Felice Laudadio, intreccia parole, immagini, suoni e volti per rievocare la figura e l’opera di un protagonista assoluto della cultura contemporanea. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con possibilità di prenotazione. Venerdì 5 alle ore 21 sarà proiettato in anteprima assoluta «Camilleri 100», il film documentario diretto da Francesco Zippel, coprodotto da Rai Documentari e Quoiat. Un prezioso collage che raccoglie testimonianze di tanti artisti, dagli attori Luca Zingaretti e Michele Riondino, agli scrittori Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Gaetano Savatteri, Melania Mazzucco, allo showman Fiorello. A seguire, Olivia Sellerio presenterà in concerto «Zara Zabara, Canzoni per Montalbano», tutte da lei scritte, arrangiate e interpretate per le serie televisive del commissario di Vigata. Ad affiancarla un ensemble di musicisti tra i più interessanti della scena siciliana, e non solo: Lino Costa e Dario Salerno alle chitarre, Paolo Pellegrino al violoncello, Alberto Fidone al contrabbasso e i due guest Roberto Gervasi alla fisarmonica e Roberto Izzo al violino.