A Messina studenti da tutt’Europa per la prima edizione della Summer Elsa School

Proprietà intellettuale e tutela dei beni culturali sono stati al centro della prima edizione della “Summer Elsa Law School on Intellectual Property and Cultural Heritage Law”, svoltasi tra Messina e Taormina dal 25 agosto all’1 settembre. L’iniziativa, promossa dalla sezione messinese dell’Elsa-European Law Students’ Association, ha riunito venti studenti e studentesse di Giurisprudenza provenienti da tredici Paesi europei in un percorso intensivo di alta formazione. Il tema scelto per questa edizione, “Intellectual Property and Cultural Heritage Law”, ha inteso mettere in dialogo i quadri giuridici contemporanei con la straordinaria ricchezza storica e artistica della Sicilia, attraverso un programma che ha combinato lezioni frontali, workshop interattivi e visite istituzionali.

La programmazione è stata curata dal Comitato di “Elsa” Messina, con la vicepresidente Cristina Scorza e composto da un team di giovani giuristi impegnati nella gestione dell’evento. L’apertura ufficiale, martedì 26 agosto, con la tavola rotonda “Intellectual Property and Cultural Heritage: Legal Frameworks, Challenges and Future Perspectives”, coordinata dall’avvocato e ricercatore di UniMe, Federico Parrinello, assieme all’architetto Luciano Giannone. Sono stati delineati i principali profili normativi e le sfide emergenti nella gestione dei beni culturali nell’era digitale.

Le giornate hanno alternato lezioni accademiche – tra cui quelle sui diritti costituzionali nella musica, su copyright, IA e sul ricorso agli strumenti “Adr” – a momenti di approfondimento interdisciplinare: dalla tutela del patrimonio costiero, fino alla protezione dei beni culturali nelle situazioni di conflitto. Ampio spazio è stato riservato a sessioni dedicate a questioni emergenti, come la tutela del patrimonio immateriale nell’Ue e la Convenzione Unesco per i patrimoni mondiali. Accanto al percorso accademico, la “Sels” ha proposto momenti di conoscenza del territorio e del patrimonio culturale, favorendo un approccio multidisciplinare, arricchito da occasioni conviviali come il “Sicilian Fast Food”, la “Pizza Night” e il “Gala Ball”, che hanno contribuito a rafforzare lo spirito di comunità e la dimensione internazionale dell’iniziativa.

La “Sels” ha così contribuito a rafforzare l’immagine di Messina come città di cultura e scambio internazionale: inserita tra le attività di prestigio della “European Law Students’ Association”, ha confermato il ruolo della sezione messinese come attore qualificato nel panorama accademico europeo. «Con questa prima edizione – ha dichiarato Cristina Scorza – “Elsa Messina” ha lanciato un’iniziativa che, dopo la Conferenza internazionale svoltasi nel 2024, sembra destinata a consolidarsi».