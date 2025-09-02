Messina e Genova: nasce un dialogo culturale tra le due città

Caruso ha portato i saluti del sindaco di Messina, Federico Basile , e nel corso dell’incontro sono stati messi a confronto i tratti comuni delle due città, a partire dalle fortificazioni e dai legami storici che, già nei secoli XVI e XVII, univano i due porti attraverso gli scambi commerciali. Un rapporto che trova eco anche nell’agosto 1571, quando le galee genovesi guidate da Giannandrea Doria si radunarono nel porto di Messina prima della battaglia di Lepanto: un episodio immortalato in un prezioso arazzo oggi custodito a Palazzo Doria.

Una stretta di mano a Palazzo Tursi ha aperto la strada a nuovi scenari di collaborazione culturale tra Messina e Genova. L’assessore alla cultura del Comune di Messina, Enzo Caruso , in transito nel capoluogo ligure per motivi personali, è stato ricevuto dall’assessore genovese Giacomo Montanari .

Il colloquio ha toccato anche figure centrali della storia dell’arte come Antonello da Messina, Caravaggio e Matthias Stomer, oltre al ruolo che entrambe le città hanno avuto nel Risorgimento. Questi temi, sottolinea Caruso in un post diffuso dopo l’incontro, «hanno piacevolmente animato il dialogo, aprendo prospettive di cooperazione e protocolli che saranno firmati prossimamente dai rispettivi sindaci».

Nei prossimi mesi, infatti, sono attese intese formali tra Silvia Salis, sindaco di Genova, e Federico Basile per rafforzare il rapporto culturale e istituzionale. Inoltre, sarà avviato un confronto con l’assessore al patrimonio del Comune di Genova, Davide Patrone, in merito alla Convenzione Faro del Consiglio d’Europa per i Forti, già sottoscritta da Messina, e alla costituzione della Comunità Patrimoniale dei Forti dello Stretto.