Due giorni tra arte e radici: San Pier Niceto accoglie il maestro Emilio Isgrò

La comunità di San Pier Niceto ha appena dato il suo benvenuto al maestro Emilio Isgrò, artista, scrittore e poeta italiano, conosciuto a livello internazionale per il linguaggio artistico della "Cancellatura". Vivrà due intense giornate nel centro tirrenico, dove sono nati i suoi nonni, in segno di profonda gratitudine. Nel mese di luglio del 2023, l’amministrazione comunale, per sancire questo forte legame, ha conferito a Isgrò la cittadinanza onoraria.

Stasera alle ore 21, in piazza Diaz, si svolgerà una serata in onore dell’illustre concittadino. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Domenico Nastasi, dell'assessore alla Cultura Giuseppe Ruggeri e del deputato regionale Pino Galluzzo, seguiranno la proiezione del film “I come lsgrò” di Nunzio Gringeri e il cortometraggio “La cittadinanza onoraria di Emilio lsgrò” di Francesco Romagnolo.

La serata sarà accompagnata da “Radichi di cori”, percorso musicale a cura di Alfio Patti, l’aedo dell’Etna. Invece nella giornata di domani, alle ore 18, sempre in piazza Diaz, sarà presentato il libro di Emilio Isgrò, dal titolo “Io non cancello”. Modera Vincenzo Bonaventura e dialogano con Emilio lsgrò la storica dell’arte Valentina Certo, l’architetto Orazio Micali, soprintendente ai Beni culturali di Messina, e Antonella Nuccio, presidente dell’associazione Terreforti.