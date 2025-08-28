«Le Tindaridi», ovvero il potere trasformativo della donna

Un mito classico che riflette miserie umane contemporanee: un viaggio a ritroso nel tempo per scoprire che guerre e conflitti derivano spesso da incomunicabilità e pregiudizi atavici. Le Tindariadi, spettacolo portato con successo in scena in due riprese nei giorni scorsi (a Capo Rasocolmo e a Milazzo) per la regia del messinese Francesco R. Vadalà è una rivisitazione del mito di Elena e Clitemnestra: due sorelle di diversa origine (Elena era figlia di Zeus, Clitemnestra di Tindaro) e destino, ma accomunate dalla sofferenza provocata dalla guerra scatenata dalla vana sete di gloria e potere. Un motivo quanto mai attuale, considerando le cronache di questi tormentati anni insanguinati da conflitti in più parti del mondo. La chiave di lettura è rappresentata dalla donna, simbolo di un possibile riscatto per ribaltare una logica criminale e cieca che affonda le radici in una cultura patriarcale che confina la "femmina" a semplice spettatrice oltre che vittima di azioni e reazioni che ne devastano la vita quotidiana. La strada indicata dal testo scritto da Vadalà indica proprio nella donna una possibile via di uscita da un tunnel in cui l'umanità si è infilata da millenni attraverso un completo ribaltamento della visione delle cose e dei principi morali da cui ripartire.

Molto applaudito il cast tutto al femminile, composto da Rosmary Calderone, Giovanna Farsaci, Claudia Gemelli, Elena Grasso e Giada Vadalà. I costumi sono stati realizzati da Antonella Grasso mentre la direzione tecnica è stata affidata a Carlo Oteri.