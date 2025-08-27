L’arte di guardare... cancellando: a San Pier Niceto una due giorni dedicata al Maestro Emilio Isgrò

Il titolo dice tutto: «San Pier Niceto, due giorni con Emilio Isgrò», in programma domani e dopodomani in piazza Diaz (inizio alle ore 21 e alle ore 19). A distanza di due anni del conferimento della cittadinanza onoraria, l’artista concettuale, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, torna nel paese in provincia di Messina, dove sono nati i suoi nonni, in segno di gratitudine da parte sua e di rinnovato onore da parte del centro tirrenico. Momento clou della manifestazione organizzata dal Comune sarà la presentazione dell’ultimo libro di Isgrò (che è anche scrittore, poeta e drammaturgo oltre che giornalista), pubblicato da Solferino e intitolato «Io (non) cancello. La mia vita fraintesa».

Domani sarà proiettato il film documentario «I come Isgrò», di Nunzio Gringeri (di Milazzo) e Riccardo Cannella, prodotto nel 2014 dal Centro sperimentale di Cinematografia – sede Sicilia. Partendo dalla Milano degli anni ’60-’70, il film racconta l’evoluzione artistica delle “cancellature”, tecnica creativa che riesce a essere sguardo critico sul mondo. Seguirà il breve video «La cittadinanza onoraria di Emilio Isgrò», realizzato due anni fa da Francesco Romagnolo per celebrare quell’avvenimento “storico” culminato con l’arrivo di un’opera concettuale, qual era il tir che conteneva solo una formica: «l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo insieme», per dirla con l’artista. La serata sarà conclusa dallo spettacolo «Radichi di cori», percorso musicale (e poetico) di Alfio Patti, detto l’aedo dell’Etna.

Venerdì l’incontro in piazza sarà interamente dedicato alla presentazione del libro, con una tavola rotonda in cui dialogheranno con Isgrò la storica dell’arte Valentina Certo, il soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Messina Orazio Micali e la docente e scrittrice Antonella Nuccio. Ad aprire le serate saranno i saluti del sindaco Domenico Nastasi e dell’assessore alla Cultura Giuseppe Ruggeri, oltre che del deputato regionale Pino Galluzzo.

«Io (non) cancello» è stato scritto dall’artista insieme con la storica e critica dell’arte Chiara Gatti. Isgrò, classe 1937, narra la sua vita artistica (e non solo), basata sulla cancellatura, una creatività particolarissima. ormai attiva da sessant’anni, che sembra distruggere e invece crea. Grazie a quest’idea “rivoluzionaria”, Isgrò è diventato celebre in tutto il mondo dopo anni di perplessità critiche, dovute soprattutto all’impossibilità di classificarlo e in qualche modo di “addomesticarlo” alle leggi non scritte dei giri che contano, fermo restando che quando manca l’ “etichettatura” appare più difficile comprendere e accettare. Invece, in questo caso l’idea artistica è stata talmente forte da superare ogni ostacolo. Rimane sempre – come avverte il sottotitolo – il fraintendimento, che sembra star lì per creare equivoci, per far comodo ai denigratori, perplessi tra concettuale e gestuale, tra pittura sì e pittura no. Fino alla loro resa, di fronte a una serie di opere, dalla cancellatura della Costituzione a quelle del debito pubblico e delle leggi razziali e molte altre ancora, che hanno consacrato Isgrò nella storia dell’arte.

Tutto fra provocazione, comunicazione e rivoluzione, nelle caselle in cui si è tentato di inserirlo e che lui non rifiuta, soddisfatto com’è di essere Isgrò, sempre, comunque e dovunque.