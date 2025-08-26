Taormina celebra i cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri

Due serate al Teatro Antico di Taormina, il 5 e 6 settembre, renderanno omaggio ad Andrea Camilleri in occasione del centenario della sua nascita. L’iniziativa, tra le più significative nel panorama nazionale, ripercorrerà la vita e l’opera dello scrittore empedoclino, figura centrale della cultura italiana contemporanea.

Gli eventi sono promossi dalla regione siciliana – assessorato al turismo, sport e spettacolo – in collaborazione con la fondazione Taormina Arte Sicilia, guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo, dal sovrintendente Felice Panebianco e dalla direttrice artistica Gianna Fratta. A co-organizzare l’appuntamento anche il comitato nazionale Camilleri 100, presieduto da Felice Laudadio, insieme al fondo Andrea Camilleri e a Rai documentari. Main sponsor sarà la Siae, mentre Rai sarà main media partner. La conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni è fissata per sabato 30 agosto alle ore 12 a palazzo Ciampoli, a Taormina.

