Messina al centro dell’Europa con la "Summer ELSA Law School" su proprietà intellettuale e beni culturali

Giovani studenti di giurisprudenza provenienti da tutta Europa hanno scelto Messina e Taormina per una settimana di studio e confronto sui temi della proprietà intellettuale e della tutela dei beni culturali. È infatti in corso la Summer ELSA Law School, organizzato dalla messinese Cristina Scorza, che fino al prossimo 1° settembre animerà le due città siciliane con un fitto programma di lezioni, seminari e attività culturali.
Venti universitari provenienti da Grecia, Romania, Polonia, Finlandia, Germania, Repubblica Ceca, Svezia, Ungheria, Spagna, Croazia, Italia, Norvegia e Turchia stanno vivendo un’esperienza unica che unisce formazione e scoperta del territorio. Il tema di quest’anno – “Intellectual Property and Cultural Heritage Law” – è stato scelto proprio per mettere in dialogo la tradizione giuridica con la straordinaria ricchezza artistica e storica della Sicilia.
Il programma accademico, della durata di 20 ore, vede il contributo di professori, avvocati, archeologi e architetti, che guideranno i ragazzi nello studio delle norme legate alla proprietà intellettuale e alla protezione dei beni culturali. Ma accanto alle lezioni, non manca il momento del turismo culturale: i partecipanti visiteranno le bellezze di Messina e Taormina, scoprendo chiese, palazzi e monumenti simbolo della nostra terra.
La Summer School è anche un’occasione per la città: non solo porta a Messina giovani da tutta Europa, ma consente di valorizzare il territorio come luogo di cultura e scambio internazionale. «Eventi di questo tipo contribuiscono a far conoscere Messina nel mondo e a rafforzarne il ruolo di ponte tra il Mediterraneo e l’Europa», sottolineano gli organizzatori.
La SELS rientra tra le iniziative più prestigiose di ELSA (European Law Students’ Association), la più grande associazione europea di studenti di Giurisprudenza, riconosciuta come osservatore presso importanti organizzazioni internazionali.
Caricamento commenti
Commenta la notizia