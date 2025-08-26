Messina al centro dell’Europa con la "Summer ELSA Law School" su proprietà intellettuale e beni culturali

Giovani studenti di giurisprudenza provenienti da tutta Europa hanno scelto Messina e Taormina per una settimana di studio e confronto sui temi della proprietà intellettuale e della tutela dei beni culturali. È infatti in corso la Summer ELSA Law School, organizzato dalla messinese Cristina Scorza, che fino al prossimo 1° settembre animerà le due città siciliane con un fitto programma di lezioni, seminari e attività culturali.

Venti universitari provenienti da Grecia, Romania, Polonia, Finlandia, Germania, Repubblica Ceca, Svezia, Ungheria, Spagna, Croazia, Italia, Norvegia e Turchia stanno vivendo un’esperienza unica che unisce formazione e scoperta del territorio. Il tema di quest’anno – “Intellectual Property and Cultural Heritage Law” – è stato scelto proprio per mettere in dialogo la tradizione giuridica con la straordinaria ricchezza artistica e storica della Sicilia.

Il programma accademico, della durata di 20 ore, vede il contributo di professori, avvocati, archeologi e architetti, che guideranno i ragazzi nello studio delle norme legate alla proprietà intellettuale e alla protezione dei beni culturali. Ma accanto alle lezioni, non manca il momento del turismo culturale: i partecipanti visiteranno le bellezze di Messina e Taormina, scoprendo chiese, palazzi e monumenti simbolo della nostra terra.